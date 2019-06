Jeden Freitagnachmittag können Kinder ab 10 Jahren die Kunst des Graffiti kennen lernen.

Unter der Leitung eines richtigen Street Art Profis können Kinder ab 10 Jahren die legale Kunst des Graffiti kennen lernen. Der Umgang mit der Spraydose und Graffititechniken werden erlernt, Fassaden und Leinwände können gestaltet werden. So kann man die Welt der Berliner Street Art von innen entdecken.

Was: Graffiti Street Art Wann: bis 08. Dezember 2017 Wann genau: 16 bis 17:30 Uhr Wo: Atrium Jugendkunstschule Eintritt: kostenlos (Materialkosten werden erhoben)

