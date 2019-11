Im jüdischen Museum Berlin können Kinder anlässlich des Pessachfestes die Tradition des Mazzebackens aktiv kennen lernen. In der Werkstattküche wird selber gebacken und verkostet.

Das Pessachfest ist eines der wichtigsten Festtage des Judentums. Es erinnert an die biblische Geschichte des Auszugs aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei. An diesem Tage hat das Mazzebacken große Tradition. Diese wird im jüdischen Museum den jüngeren unter uns an diesem Tage näher gebracht. Selber backen und verkosten und dabei noch was lernen.