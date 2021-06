Unter dem Motto «Musik stärkt und tut gut» findet das Musikfestival Klangwelten in diesem Jahr online als «Kofferfestival» statt. 40 Musikangebote warten auf Familien, Kitas und Schulen.

Ganz egal ob Mitmach-Konzerte, Puppentheater, Workshops, Instrumentenbau, Rätsel oder spannende Hintergrundinfos zur Musik - im FEZ ist für jeden Musikfan etwas dabei. Und auch diejenigen, die eher singen oder tanzen möchten kommen am Musikfestival Klangwelten nicht zu kurz. Bei der Aktion «Traum-Instrumente erfinden» können sogar ganz neue Musikkreationen gestaltet werden. Im digitalen Musikkoffer stecken 40 interessante Angebote für unterschiedliche Altersklassen.

Projekttage live vor Ort im FEZ (unter Vorbehalt)

Die Projekttage zum Musikfestival Klangwelten bestehen aus elf spannenden Workshops und dem groovigen Mitmachkonzert «Willkommen im Trommelversum!». Bei Bewegungs-Kanons, Power of Swing, Tanz dich stark und vielem mehr können Familien die Kraft von Musik erleben und jede Menge über das Musizieren lernen. Die Projekttage finden in kleinen Gruppen und in großen belüfteten Räumen statt.



Bitte beachten Sie: Je nach Corona-Infektionslage kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.