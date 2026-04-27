Kinderfest zum Instrument des Jahres

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Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
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Das Musikinstrumenten-Museum feiert das Akkordeon mit einem Kinderfest. Es gibt Mitmachkonzerte und Ratespiele. Außerdem können die Kinder Musikinstrumente ausprobieren.
Das Akkordeon ist das Instrument des Jahres 2026 und soll mit einem Kinderfest im Musikinstrumenten-Museum gebührend gefeiert werden. Teil des Programms sind Mitmachkonzerte und Ratespiele. Außerdem haben Kinder vor Ort die Gelegenheit, Musikinstrumente auszuprobieren. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern von fünf bis zehn Jahren. Bei verkleideten Kindern erhält eine erwachsene Begleitperson freien Eintritt.
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