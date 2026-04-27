Kinderfest zum Instrument des Jahres

26. April 2026

Akkordeon

© dpa

Das Musikinstrumenten-Museum feiert das Akkordeon mit einem Kinderfest. Es gibt Mitmachkonzerte und Ratespiele. Außerdem können die Kinder Musikinstrumente ausprobieren.

Das Akkordeon ist das Instrument des Jahres 2026 und soll mit einem Kinderfest im Musikinstrumenten-Museum gebührend gefeiert werden. Teil des Programms sind Mitmachkonzerte und Ratespiele. Außerdem haben Kinder vor Ort die Gelegenheit, Musikinstrumente auszuprobieren. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern von fünf bis zehn Jahren. Bei verkleideten Kindern erhält eine erwachsene Begleitperson freien Eintritt.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kinderfest zum Instrument des Jahres
Location
Musikinstrumenten-Museum
Beginn
26. April 2026 12:00 Uhr
Ende
26. April 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos für Kinder bis 18 Jahre, Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Musikinstrumenten-Museum

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Ben-Gurion-Straße 1
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 27. April 2026