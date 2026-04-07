Oster-Familienfest am Potsdamer Platz

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
The Playce am Potsdamer Platz lädt am Ostersamstag zu einem Familienfest. Neben Bastelstationen und einer Osterrallye gibt es ein Hasen-Workout mit Musik und Tanz.
Ein vielseitiges Programm gibt es für Familien und Kinder zu Ostern am Potsdamer Platz. Beim Familienfest in The Playce können Kinder Ostereier bemalen, Ostereier suchen und Osterkörbchen basteln. Hoppel-Parcours und Eierlaufen bieten spaßige Herausforderungen für die Kinder. Sportlich betätigen können sich die Kids beim Hasen-Workout mit Musik und Tanz.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr