Oster-Familienfest am Potsdamer Platz

4. April 2026

Ostern in Corona-Zeiten

© dpa

The Playce am Potsdamer Platz lädt am Ostersamstag zu einem Familienfest. Neben Bastelstationen und einer Osterrallye gibt es ein Hasen-Workout mit Musik und Tanz.

Ein vielseitiges Programm gibt es für Familien und Kinder zu Ostern am Potsdamer Platz. Beim Familienfest in The Playce können Kinder Ostereier bemalen, Ostereier suchen und Osterkörbchen basteln. Hoppel-Parcours und Eierlaufen bieten spaßige Herausforderungen für die Kinder. Sportlich betätigen können sich die Kids beim Hasen-Workout mit Musik und Tanz.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Ostern in The Playce
Location
The Playce
Beginn
4. April 2026
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
13 bis 18 Uhr

The Playce

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Adresse
Alte Potsdamer Str. 7
10785 Berlin

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Aktualisierung: 7. April 2026