Oster-Familienfest am Potsdamer Platz

Ein vielseitiges Programm gibt es für Familien und Kinder zu Ostern am Potsdamer Platz. Beim Familienfest in The Playce können Kinder Ostereier bemalen, Ostereier suchen und Osterkörbchen basteln. Hoppel-Parcours und Eierlaufen bieten spaßige Herausforderungen für die Kinder. Sportlich betätigen können sich die Kids beim Hasen-Workout mit Musik und Tanz.