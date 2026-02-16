© dpa
Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
Verkleiden, Kinderschminken, Bastel- und Kreativstationen sowie eine glitzerfunkelnde Disko gibt es zum Fasching im Fez-Berlin.
Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren feiern im Fez-Berlin die fünfte Jahreszeit. Die Besucherinnen und Besucher können ihr Lieblingskostüm anziehen oder eine passende Verkleidung im Fez-Kostümfundus entdecken. An der Schminkstation lassen sie sich anschließend als Figur ihrer Wahl gestalten. Außerdem gibt es verschiedene Angebote wie Bastel- und Kreativstationen, den Tukluk-Bauplatz oder den Bewegungsparcours. Einer der Höhepunkte ist die glitzerfunkelnde Faschingsdisko.
