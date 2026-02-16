Taschenlampenführung durch den Flughafen Tempelhof

14. Februar 2026

THF Tower am Flughafen Tempelhof

Familien und Kinder entdecken bei Dunkelheit die geheimnisvollen Ecken des Flughafen Tempelhof. Dabei lernen sie auch die bewegte Vergangenheit des Ortes kennen.

Im ehemaligen Flughafen Tempelhof erleben Familien und Kinder ab zehn Jahren ein besonderes Abenteuer. Wenn es dunkel wird, erkunden sie mit Taschenlampen die geheimnisvollen Ecken des Flughafen. Erfahrene Guides begleiten sie dabei. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Architektur des Gebäudes kennen, das zu den größten Baudenkmalen Europas zählt. Sie erfahren auch viel über die bewegte Vergangenheit des Flughafens und von historischen Ereignissen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten zu der Führung Taschenlampen mitbringen.

Veranstaltung
Taschenlampenführung durch den Flughafen Tempelhof
Location
Flughafen Tempelhof
Beginn
14. Februar 2026 17:00 Uhr
Ende
14. Februar 2026 18:30 Uhr
Eintritt
12 Euro, ermäßigt 9 Euro
Infos und Tickets
www.thf-berlin.de

Flughafen Tempelhof

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Platz der Luftbrücke 1
12101 Berlin

Verkehrsanbindungen

