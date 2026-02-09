Familienworkshop im Kindl

08. Februar 2026

Kinder Kunstbuch

Familien und Kinder lassen sich im Zentrum für zeitgenössische Kunst von den Kunstwerken inspirieren und werden danach selbst kreativ.

Kinder und Erwachsene besuchen gemeinsam die Ausstellung "Phoebe Collings-James. The subtle rules the dense" im Kindl - Zentrum für zeitgenössische Kunst. Dort lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Kunstwerken inspirieren und werden anschließend selbst kreativ. Der Workshop richtet sich an Familien mit Kindern ab drei Jahren.

Location
Kindl - Zentrum für zeitgenössische Kunst
Beginn
8. Februar 2026 15:00 Uhr
Ende
8. Februar 2026 16:00 Uhr
Eintritt
Kinder 1 Euro, Erwachsene 6 Euro
Veranstaltung
Familienworkshop
Anmeldung
www.kindl-berlin.de

Kindl - Zentrum für zeitgenössische Kunst

Adresse
Am Sudhaus 2
12053 Berlin

Verkehrsanbindungen

