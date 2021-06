In den Räumlichkeiten der ehemaligen Kindl-Brauerei in Neukölln entstand das Kindl – Zentrum für zeitgenössische Kunst.

Eröffnung im Oktober 2016

Am 22. Oktober 2016 öffnete das Kindl-Zentrum offiziell mit drei Ausstellungsetagen im Maschinenhaus. Zum Auftakt wurden Werke von Eberhard Havekost und die Gruppenausstellung "How Long Is Now?" präsentiert. Im Kesselhaus war bereits seit September die Ausstellung "Olympia" von David Claerbout zu sehen.