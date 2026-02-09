Das eigene Zukunftsbild gestalten

© dpa
In der Liebermann-Villa am Wannsee setzen sich Kinder in einem Workshop mit den eigenen Interessen und Träumen auseinander. Mit der Monoprint-Technik gestalten sie anschließend ein Porträt.
Max Liebermann hat sein Leben der Kunst gewidmet. Er war nicht nur Künstler, sondern hat auch Kunst gesammelt und junge Talente gefördert. Im Workshop überlegen sich Kinder, wofür sie sich begeistern. Dabei geht es um Fragen wie "Wofür brennst du wirklich?" und "Wo siehst du dich in zehn Jahren?" Danach drucken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Monoprint-Technik ein Porträt, das das eigene Zukunftsbild oder Talent zeigt. Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.
