Eine eigene Sprühflasche bauen

Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
Im Urban Nation Museum bauen Kinder und Jugendliche aus alltäglichen Materialien ihre eigene Sprühflasche. Der Workshop verbindet kreative Gestaltung mit naturwissenschaftlichem Entdecken.
Ein Workshop im Urban Nation Museum verbindet kreative Gestaltung mit naturwissenschaftlichem Entdecken. Kinder und Jugendliche ab neun Jahren bauen aus alltäglichen und unbedenklichen Materialien eine Sprühflasche. Dabei lernen sie spielerisch die Grundlagen aus Chemie, Physik und Kunst. Dazu zählt die Entstehung von Druck, Farbmischung, Schichtung sowie visuelle Effekte.
