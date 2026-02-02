Eine eigene Sprühflasche bauen

Ein Workshop im Urban Nation Museum verbindet kreative Gestaltung mit naturwissenschaftlichem Entdecken. Kinder und Jugendliche ab neun Jahren bauen aus alltäglichen und unbedenklichen Materialien eine Sprühflasche. Dabei lernen sie spielerisch die Grundlagen aus Chemie, Physik und Kunst. Dazu zählt die Entstehung von Druck, Farbmischung, Schichtung sowie visuelle Effekte.