Eine eigene Sprühflasche bauen

01. Februar 2026

Graffiti

Im Urban Nation Museum bauen Kinder und Jugendliche aus alltäglichen Materialien ihre eigene Sprühflasche. Der Workshop verbindet kreative Gestaltung mit naturwissenschaftlichem Entdecken.

Ein Workshop im Urban Nation Museum verbindet kreative Gestaltung mit naturwissenschaftlichem Entdecken. Kinder und Jugendliche ab neun Jahren bauen aus alltäglichen und unbedenklichen Materialien eine Sprühflasche. Dabei lernen sie spielerisch die Grundlagen aus Chemie, Physik und Kunst. Dazu zählt die Entstehung von Druck, Farbmischung, Schichtung sowie visuelle Effekte.

Auf einen Blick

Workshop
Mix it. Shake it. Spray it.
Location
Urban Nation: Museum for Urban Contemporary Art
Beginn
1. Februar 2026
Ende
1. Februar 2026
Startzeiten
um 14 Uhr und um 15 Uhr, jeweils 30 Minuten
Eintritt
kostenlos

Urban Nation Museum

Adresse
Bülowstraße 7
10783 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 2. Februar 2026