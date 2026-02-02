Melodien für die Spieluhr entwickeln

01. Februar 2026

Internationales Drehorgelfest 2022 (9)

© dpa

Im Technikmuseum lernen Kinder und Erwachsene die Funktionsweise von Jahrmarktsorgeln und Spieluhren kennen. Und bringen sie mit eigenen Melodien selbst zum Klingen.

Familien und Kinder ab sieben Jahren erkunden in der Ausstellung „Das Netz“ eine Jahrmarktsorgel und lernen deren Funktionsweise kennen: Ein langer Papp-Streifen mit Löchern steuert die Melodien der Orgel. Das gleiche Prinzip gibt es bei Spieluhren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stanzen Löcher in einen Papierstreifen und kurbeln diesen durch eine Spieluhr. So können sie ihre eigenen Töne hören. Das Ganze dauert etwa 30 Minuten.

Auf einen Blick

Workshop
Wie klingt mein Name auf der Spieluhr?
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
1. Februar 2026 13:00 Uhr
Ende
1. Februar 2026 16:00 Uhr
Eintritt
Nur Museumseintritt, kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren

Deutsches Technikmuseum

Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 2. Februar 2026