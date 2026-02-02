Melodien für die Spieluhr entwickeln

Familien und Kinder ab sieben Jahren erkunden in der Ausstellung „Das Netz“ eine Jahrmarktsorgel und lernen deren Funktionsweise kennen: Ein langer Papp-Streifen mit Löchern steuert die Melodien der Orgel. Das gleiche Prinzip gibt es bei Spieluhren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stanzen Löcher in einen Papierstreifen und kurbeln diesen durch eine Spieluhr. So können sie ihre eigenen Töne hören. Das Ganze dauert etwa 30 Minuten.