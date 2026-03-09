Lavendelsäckchen selber machen

08. März 2026

Lavendel

© dpa

In der Amerika-Gedenkbibliothek stellen Familien und Kinder kleine Lavendelsäckchen her. Diese lassen sich später in verschiedenen Bereichen verwenden.

In der Amerika-Gedenkbibliothek basteln Familien und Kinder ab acht Jahren mit Naturmaterialien. Auf dem Programm steht dieses Mal die Herstellung von Lavendelsäckchen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nähen dafür kleine Stoffsäckchen und füllen sie mit Lavendelblüten. Diese können sie dann in den Kleiderschrank hängen, um die Motten fernzuhalten, oder für guten Schlaf unter das Kopfkissen legen.

Auf einen Blick

Workshop
Basteln mit Naturmaterialien
Location
Amerika-Gedenkbibliothek
Beginn
8. März 2026 13:00 Uhr
Ende
8. März 2026 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Amerika-Gedenkbibliothek

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 9. März 2026