Lavendelsäckchen selber machen

In der Amerika-Gedenkbibliothek basteln Familien und Kinder ab acht Jahren mit Naturmaterialien. Auf dem Programm steht dieses Mal die Herstellung von Lavendelsäckchen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nähen dafür kleine Stoffsäckchen und füllen sie mit Lavendelblüten. Diese können sie dann in den Kleiderschrank hängen, um die Motten fernzuhalten, oder für guten Schlaf unter das Kopfkissen legen.