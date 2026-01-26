Musikinstrumente ausprobieren

© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Musikinstrumenten-Museum lernen Kinder verschiedene Musikinstrumente kennen und probieren sie unter der Anleitung der Museumsguides aus.
Ob Geige, Klavier oder Gitarre: Im Musikinstrumenten-Museum probieren Kinder zwischen fünf und zehn Jahren unter Anleitung der Museumsguides verschiedene Musikinstrumente aus. Dabei können sie herausfinden, welches Instrument am besten zu ihnen passt. Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas über Technik, Geschichte und Funktion der Instrumente.
