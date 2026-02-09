KI-Klimawerkstatt in der Amerika-Gedenkbibliothek

Wie können wir unsere Umgebung so gestalten, dass wir mit Herausforderungen wie Hitze, Starkregen und dem Klimawandel besser umgehen können? Was braucht es, damit diese Orte zum Spielen, Verweilen und für Begegnungen einladen? Mit diesen und anderen Fragen befassen sich Kinder ab acht Jahren in einem Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln ihre Ideen für eine lebenswerte, grüne Stadt. Anschließend verwandeln sie ihre Ideen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) in Bilder. Diese zeigen, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte.