Animierte Superkräfte im Trickfilm

03. bis 05. Februar 2026

Basteln mit Papprollen

Kinder und Jugendliche lernen in den Winterferien im C/O Berlin, wie ein Legetrickfilm entsteht. Mit den entsprechenden Materialien entwickeln sie selbst kleine Szenen.

Die Schwerkraft überwinden, unsichtbar werden oder die Zeit anhalten: In einem Workshop im C/O Berlin lernen Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren, wie ein Legetrickfilm entsteht. Dabei erfahren sie, wie die Figuren entworfen, geschnitten, zusammengesetzt und belebt werden können. Mit Papier, Karton, Stift, Farbe und Schere machen sie sich selbst ans Werk. Und entwickeln so kleine Szenen und zauberhafte Welten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Animierte Superkräfte - Wunderwelt Trickfilm
Location
C/O Berlin
Beginn
3. Februar 2026
Ende
5. Februar 2026
Kurszeiten
an allen drei Tagen jeweils von 11 bis 16 Uhr
Eintritt
60 Euro
Anmeldung
education@co-berlin.org

C/O Berlin

Adresse
Hardenbergstraße 22
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

