Märchenhaftes Mitspielevent im FEZ-Berlin
31. Januar bis 08. Februar 2026
In den Winterferien können Kinder im FEZ-Berlin in einer Geschichte mitspielen und mitwirken. Dabei entdecken sie eine Welt voller Geheimnisse und Rätsel.
Unter dem Titel "Es war einmal" haben Kinder ab sechs Jahren die Möglichkeit, Teil einer Geschichte zu werden. In dem märchenhaften Mitspielevent werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine andere Zeit und an einen anderen Ort geführt. Dort erfahren sie von unglaublichen Vorkommnissen und entdecken eine Welt voller Geheimnisse und Rätsel. Dabei können die Kinder an der Geschichte mitwirken und herausfinden, welches Geheimnis dahinter steckt.
Auf einen Blick
Veranstaltung: Märchenhaftes Mitspielevent
Wann: 31. Januar 2026 bis 08. Februar 2026
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 - 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12 - 18 Uhr
Wo: FEZ-Berlin
Eintritt: 6,50 Euro für ein Tagesticket
FEZ-Berlin
Adresse
Straße zum FEZ
2
12459 Berlin
Aktualisierung: 9. Februar 2026