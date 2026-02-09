Manga zeichnen

Kinder von neun bis zwölf Jahren, die sich für Mangas interessieren, lernen in der Landeszentrale für politische Bildung, selbst welche zu zeichnen. Mangazeichnerin Inga Steinmetz vermittelt ihnen diese besondere Kunst. Im Rahmen des Workshops befassen sich die Kinder auch mit Fragen rund um die Themen Frieden, Zusammenleben und gleiche Rechte für alle. Teil des Ferienkurses ist auch der Besuch einer Ausstellung. Ein vegetarisches Mittagessen, Snacks, Wasser und Saft sind inklusive.