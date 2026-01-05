Family Preview: Checker Tobi 3

Der neue Film mit Tobi Krell "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" läuft am 8. Januar in den Kinos an. In einer Family Preview können Familien und Kinder den Film bereits am 4. Januar in mehreren Yorck-Kinos sehen. Im Anschluss an den Film gibt es ein Q & A mit Tobi Krell in einer Live-Übertragung. Über eine im Bild eingeblendete Nummer können Fragen per WhatsApp oder SMS direkt an Tobi gesendet werden. In dem Film geht Checker Tobi der Frage nach "Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?". Um das herauszufinden, begibt er sich auf Spurensuche in der Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars. Außerdem fährt er in die Permafrostregion Spitzbergens und sucht nach Spuren der alten Maya in Mexiko.