Einfach spielen im FEZ-Berlin

03. bis 04. Januar 2026

Kinder haben Spaß

© dpa

Ob Schwarzlicht-Schneeballschlacht, Skate-Workshop oder Indoorsandkasten: Beim freien Spiel gibt es für Kinder viel zu erleben und zu entdecken.

Mit winterlichen Spielen starten Kinder von zwei bis zwölf Jahren im FEZ-Berlin ins neue Jahr. Die Besucherinnen und Besucher können sich bei einer Schwarzlicht-Schneeballschlacht oder auf der Bewegungsbaustelle austoben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Schneekugeln zu basteln, an einem Skate-Workshop teilzunehmen oder im Indoorsandkasten zu spielen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Einfach Spielen - Winteredition
Location
FEZ-Berlin
Beginn
3. Januar 2026
Ende
4. Januar 2026
Eintritt
4,50 Euro pro Person, 4 Euro pro Person für Familien ab zwei Personen
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr, Start ist jeweils um 11 und um 15 Uhr, ein Ticket gilt für 3 Stunden

FEZ-Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 5. Januar 2026