Einfach spielen im FEZ-Berlin

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Ob Schwarzlicht-Schneeballschlacht, Skate-Workshop oder Indoorsandkasten: Beim freien Spiel gibt es für Kinder viel zu erleben und zu entdecken.
Mit winterlichen Spielen starten Kinder von zwei bis zwölf Jahren im FEZ-Berlin ins neue Jahr. Die Besucherinnen und Besucher können sich bei einer Schwarzlicht-Schneeballschlacht oder auf der Bewegungsbaustelle austoben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Schneekugeln zu basteln, an einem Skate-Workshop teilzunehmen oder im Indoorsandkasten zu spielen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© Syda Productions - stock.adobe.com
Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an. mehr