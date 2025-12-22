Weihnachtliche Pop-up-Karten basteln

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im L'Atelier Papier haben Familien und Kinder die Gelegenheit, noch in den letzten Tagen vor den Festtagen besondere Weihnachtskarten zu basteln.
Wer noch besondere Weihnachtskarten basteln möchte, um diese zu den Festtagen zu verschicken, hat im L'Atelier Papier die Möglichkeit dazu. Familien und Kinder können dort Pop-up-Weihnachtskarten herstellen und gestalten. Auf dem Programm stehen ausschneiden, kleben, falten und 3D-Kreativität.
