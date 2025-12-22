Weihnachtliche Pop-up-Karten basteln

20. Dezember 2025

Unterschiedliche Motive auf Weihnachtskarten

© dpa

Im L'Atelier Papier haben Familien und Kinder die Gelegenheit, noch in den letzten Tagen vor den Festtagen besondere Weihnachtskarten zu basteln.

Wer noch besondere Weihnachtskarten basteln möchte, um diese zu den Festtagen zu verschicken, hat im L'Atelier Papier die Möglichkeit dazu. Familien und Kinder können dort Pop-up-Weihnachtskarten herstellen und gestalten. Auf dem Programm stehen ausschneiden, kleben, falten und 3D-Kreativität.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Pop-up-Karte
Location
L'Atelier Papier
Beginn
20. Dezember 2025 16:30 Uhr
Ende
20. Dezember 2025 18:00 Uhr
Eintritt
25 Euro
Infos und Anmeldung
www.latelierpapier.de

L'Atelier Papier

Adresse
Grolmanstraße 52
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 22. Dezember 2025