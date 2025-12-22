Weihnachtliche Pop-up-Karten basteln

Wer noch besondere Weihnachtskarten basteln möchte, um diese zu den Festtagen zu verschicken, hat im L'Atelier Papier die Möglichkeit dazu. Familien und Kinder können dort Pop-up-Weihnachtskarten herstellen und gestalten. Auf dem Programm stehen ausschneiden, kleben, falten und 3D-Kreativität.