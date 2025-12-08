Among us in Echt spielen

Im Jugendclub Villa Pelikan können alle "Among us"-Fans zwischen neun und 14 Jahren das Computerspiel "Among us" nachspielen. Anschließend gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu passende Accessoires wie Schlüsselanhänger und anderes. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Eine Anmeldung ist erforderlich.