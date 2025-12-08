Among us in Echt spielen

06. Dezember 2025

Kinder Workshop ZLB

Kinder und Jugendliche spielen bei einem Workshop der Waldritter Berlin das Computerspiel "Among us" in Echt nach und gestalten eigene "Among us"-Accessoires.

Im Jugendclub Villa Pelikan können alle "Among us"-Fans zwischen neun und 14 Jahren das Computerspiel "Among us" nachspielen. Anschließend gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu passende Accessoires wie Schlüsselanhänger und anderes. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Among us in Echt
Location
Jugendclub Villa Pelikan
Beginn
6. Dezember 2025 11:00 Uhr
Ende
6. Dezember 2025 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung
www.waldritter-berlin.de

Jugendclub Villa Pelikan

Adresse
Hellersdorfer Straße 27
12621 Berlin

Verkehrsanbindungen

