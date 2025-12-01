Weihnachtssterne basteln

Statt Sterne zu beobachten basteln die Besucherinnen und Besucher in der Archenhold-Sternwarte ausnahmsweise Weihnachtssterne. Zum Beginn der Adventszeit können Familien und Kinder somit gemeinsam kreativ werden. Die selbst gebastelten Sterne dürfen sie entweder mit nach Hause nehmen oder damit den Weihnachtsbaum der Sternwarte schmücken. Bastelutensilien wie Schere, Papier und Kleber sind vorhanden.