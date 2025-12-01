Weihnachtssterne basteln

30. November 2025

In der Archenhold-Sternwarte bereiten sich Familien und Kinder auf die Adventszeit vor und basteln gemeinsam Weihnachtssterne.

Statt Sterne zu beobachten basteln die Besucherinnen und Besucher in der Archenhold-Sternwarte ausnahmsweise Weihnachtssterne. Zum Beginn der Adventszeit können Familien und Kinder somit gemeinsam kreativ werden. Die selbst gebastelten Sterne dürfen sie entweder mit nach Hause nehmen oder damit den Weihnachtsbaum der Sternwarte schmücken. Bastelutensilien wie Schere, Papier und Kleber sind vorhanden.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Weihnachtssterne basteln
Location
Archenhold-Sternwarte
Beginn
30. November 2025 13:00 Uhr
Ende
30. November 2025 15:00 Uhr
Eintritt
10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Archenhold-Sternwarte

Adresse
Alt-Treptow 1
12435 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 1. Dezember 2025