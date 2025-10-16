Geisterwelten im FEZ-Berlin

18. Oktober bis 02. November 2025

Gruselmasken prägen Halloween

© dpa

Flüsternde Spiegel, tanzende Schatten und gruselige Kostüme gibt es kurz vor Halloween im FEZ-Berlin. Durch die Finsternis im Keller fährt eine Geisterbahn, außerdem können die Besucherinnen und Besucher die Bibliothek der flüsternden Bücher entdecken.

In mehreren Sälen befinden sich im FEZ-Berlin gruselige Geisterwelten. Tanzende Skelette sowie Echos aus anderen Welten erwarten die Besucherinnen und Besucher genauso wie ein Haus der Labyrinthe, ein Feuerkeller und eine Geisterbahn, die durch die Finsternis fährt. Außerdem gibt es eine Bibliothek der flüsternden Bücher. Eine Besonderheit ist auch die Ausstellung "Wenn wir ins Gras beißen“, inspiriert vom Buch des Bestatters Eric Wrede. Dabei geht es darum, offen und kindgerecht über Lebensthemen wie Trauer, Verlust und Sehnsucht zu sprechen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Staunen, Schaudern, Fragen: Die Geisterwelten im FEZ-Berlin
Location
FEZ Berlin
Beginn
18. Oktober 2025
Ende
2. November 2025
Eintritt
5 Euro, ermäßigt 2 Euro, 4 Euro pro Person für Familien ab zwei Personen
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 16.30 Uhr

FEZ-Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 16. Oktober 2025