Geisterwelten im FEZ-Berlin

Flüsternde Spiegel, tanzende Schatten und gruselige Kostüme gibt es kurz vor Halloween im FEZ-Berlin. Durch die Finsternis im Keller fährt eine Geisterbahn, außerdem können die Besucherinnen und Besucher die Bibliothek der flüsternden Bücher entdecken.
In mehreren Sälen befinden sich im FEZ-Berlin gruselige Geisterwelten. Tanzende Skelette sowie Echos aus anderen Welten erwarten die Besucherinnen und Besucher genauso wie ein Haus der Labyrinthe, ein Feuerkeller und eine Geisterbahn, die durch die Finsternis fährt. Außerdem gibt es eine Bibliothek der flüsternden Bücher. Eine Besonderheit ist auch die Ausstellung "Wenn wir ins Gras beißen“, inspiriert vom Buch des Bestatters Eric Wrede. Dabei geht es darum, offen und kindgerecht über Lebensthemen wie Trauer, Verlust und Sehnsucht zu sprechen.
