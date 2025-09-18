Berlin als ökologische Stadt der Zukunft

Wie sieht das Leben in Berlin im Jahre 2100 aus? Wie lässt sich Berlin bis dahin in eine ökologische Stadt der Zukunft verwandeln? Solchen Fragen widmet sich die neue Ausstellung "Green Planet Berlin - Welt verändern beginnt in deiner Stadt" im Alice-Museum für Kinder im FEZ-Berlin. In der interaktiven Ausstellung lernen Kinder und Jugendliche Ideen und Projekte kennen, die das Ziel verfolgen, Berlin in eine ökologische Stadt der Zukunft zu verwandeln. Und dabei sind auch die Besucherinnen und Besucher gefragt. In der Zukunftswerkstatt können sie selbst nach Lösungen für eine grünere Stadt und gesündere Welt suchen. Die Ausstellungsidee hat die Ausstellungspatin Rabea Rogge, die erste deutsche Frau im All, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in Workshops entwickelt. Dabei stand die Frage im Fokus "Wie wünschst du dir dein Leben in der Stadt?"