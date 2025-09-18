Berlin als ökologische Stadt der Zukunft

09. Oktober 2025 bis 20. Dezember 2026

Bildungsprogramm zur gesunden Ernährung

© dpa

In der neuen, interaktiven Ausstellung "Green Planet Berlin" im FEZ-Berlin lernen Familien und Kinder Projekte kennen, um Berlin in eine ökologische Stadt der Zukunft zu verwandeln.

Wie sieht das Leben in Berlin im Jahre 2100 aus? Wie lässt sich Berlin bis dahin in eine ökologische Stadt der Zukunft verwandeln? Solchen Fragen widmet sich die neue Ausstellung "Green Planet Berlin - Welt verändern beginnt in deiner Stadt" im Alice-Museum für Kinder im FEZ-Berlin. In der interaktiven Ausstellung lernen Kinder und Jugendliche Ideen und Projekte kennen, die das Ziel verfolgen, Berlin in eine ökologische Stadt der Zukunft zu verwandeln. Und dabei sind auch die Besucherinnen und Besucher gefragt. In der Zukunftswerkstatt können sie selbst nach Lösungen für eine grünere Stadt und gesündere Welt suchen. Die Ausstellungsidee hat die Ausstellungspatin Rabea Rogge, die erste deutsche Frau im All, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in Workshops entwickelt. Dabei stand die Frage im Fokus "Wie wünschst du dir dein Leben in der Stadt?"

Auf einen Blick

Ausstellung
Green Planet Berlin - Welt verändern beginnt in deiner Stadt
Location
FEZ-Berlin
Beginn
9. Oktober 2025
Ende
20. Dezember 2026
Eintritt
5 Euro pro Person, 4 Euro pro Person für Familien ab 2 Personen

FEZ-Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Das könnte Sie auch interessieren

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 18. September 2025