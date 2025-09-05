Familien und Kinder haben beim Familienfest im Futurium die Gelegenheit, die Zukunft der Landwirtschaft zu entdecken. In Spielen, Workshops und Diskussionen richtet sich der Fokus auf den Themenschwerpunkt „Zukunftsfelder. Land bewirtschaften und nutzen“. Die Besucherinnen und Besucher fliegen als Hummel durch digitale Landschaften, zeichnen Comics oder debattieren mit Expertinnen und Experten über den Schutz der Böden. Außerdem können sie die neuen Exponate kennenlernen. Das ist auch im Rahmen einer Führung, unter anderem in Einfacher Sprache und Deutscher Gebärdensprache, möglich.