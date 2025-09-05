Familienfest im Futurium

14. September 2025

Futurium

© dpa

Mit neuen Exponaten, Workshops, Spielen und Führungen veranstaltet das Futurium ein großes Familienfest. Der Themenschwerpunkt lautet „Zukunftsfelder. Land bewirtschaften und nutzen“.

Familien und Kinder haben beim Familienfest im Futurium die Gelegenheit, die Zukunft der Landwirtschaft zu entdecken. In Spielen, Workshops und Diskussionen richtet sich der Fokus auf den Themenschwerpunkt „Zukunftsfelder. Land bewirtschaften und nutzen“. Die Besucherinnen und Besucher fliegen als Hummel durch digitale Landschaften, zeichnen Comics oder debattieren mit Expertinnen und Experten über den Schutz der Böden. Außerdem können sie die neuen Exponate kennenlernen. Das ist auch im Rahmen einer Führung, unter anderem in Einfacher Sprache und Deutscher Gebärdensprache, möglich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Familienfest
Location
Futurium - Haus der Zukünfte
Beginn
14. September 2025 10:00 Uhr
Ende
14. September 2025 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Futurium

Adresse
Alexanderufer 2
10117 Berlin

Aktualisierung: 5. September 2025