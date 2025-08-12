© dpa
Ein schottisches Spektakel für Groß und Klein: Die Family Highland Games bringen Wettkampf, Musik und Spaß in die Gärten der Welt.
Am Samstag, dem 23. August, verwandeln sich die Gärten der Welt in eine Arena für schottische Traditionen. Familien mit Kindern können sich dabei unter anderem beim Baumstammwerfen, Fassrollen oder Koffertragen unter Beweis stellen. Wer sich einer Herausforderung stellen möchte, kann sich direkt vor Ort für die Wettkämpfe anmelden und um attraktive Preise wetteifern. Für weitere Unterhaltung sorgen Live-Musik, traditionelle Tänze und mittelalterliche Schaukämpfe mit der Berliner Rittergilde. Besucherinnen und Besucher, die in typischer Highland Kleidung kommen, erhalten ermäßigten Eintritt.
