Family Highland Games

23. August 2025

© dpa

Ein schottisches Spektakel für Groß und Klein: Die Family Highland Games bringen Wettkampf, Musik und Spaß in die Gärten der Welt.

Am Samstag, dem 23. August, verwandeln sich die Gärten der Welt in eine Arena für schottische Traditionen. Familien mit Kindern können sich dabei unter anderem beim Baumstammwerfen, Fassrollen oder Koffertragen unter Beweis stellen. Wer sich einer Herausforderung stellen möchte, kann sich direkt vor Ort für die Wettkämpfe anmelden und um attraktive Preise wetteifern. Für weitere Unterhaltung sorgen Live-Musik, traditionelle Tänze und mittelalterliche Schaukämpfe mit der Berliner Rittergilde. Besucherinnen und Besucher, die in typischer Highland Kleidung kommen, erhalten ermäßigten Eintritt.

Auf einen Blick

Event
Family Highland Games
Location
Gärten der Welt
Beginn
23. August 2025
Öffnungszeiten
12 bis 17 Uhr
Eintritt
7,50 Euro, ermäßigt 4 Euro

Gärten der Welt

Adresse
Eisenacher Straße 99
12685 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 12. August 2025