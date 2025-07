Tetrapak-Workshop

Die Re Use Art Factory lädt Kinder auf eine kreative Entdeckungsreise mit Tetra Pak ein. In Workshops im The Playce am Potsdamer Platz werden aus leeren Getränkekartons kleine Kunstwerke oder praktische Alltagshelfer gebastelt. Im Vordergrund steht dabei das Prinzip des Upcyclings und Recycling. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren dabei, wie Alltagspackungen nachhaltig weiterverwendet werden können.