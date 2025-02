Kinderflohmarkt in der Markthalle Neun

In der Martkhalle Neun in Kreuzberg können Kinder ihre alten Spielsachen, Bücher oder selbstgemachte Sachen gegen neue Schätze eintauschen. Es wird alles angeboten, was nicht niet- und nagelfest ist – von Lego über Muscheln bis hin zu Rollschuhen. Speisen und Getränke dürfen nicht verkauft werden, aber alles, was das Kinderzimmer hergibt.



Der Flohmarkt richtet sich an Kinder. Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Flohmarkt, auf dem Erwachsene Kinderkleidung verkaufen können.