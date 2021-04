In der historischen Markthalle bieten Händler vorrangig faire, ökologisch und regional erzeugte Lebensmittel an.

Die Markthalle Neun in Kreuzberg gehört zu den wenigen erhaltenen historischen Markthallen aus dem 19. Jahrhundert. Sie beherbergt eine Vielzahl kleiner Händler, die faire, ökologisch und regional erzeugte Produkte anbieten. Das Basissortiment besteht aus Waren des täglichen Bedarfs und Spezialitäten aus aller Welt. Diese werden größtenteils von regionalen Erzeugern zur Verfügung gestellt, die besonderen Wert auf eine umweltschonende und bewusste Verarbeitung ihrer Lebensmittel legen. Die Markthalle beherbergt zudem eine gläserne Metzgereien und zwei Bäckereien, eine Räucherei und eine Kantine, in der man den Köchen bei der Arbeit zusehen kann. Nach dem Auszug von Aldi Nord soll ab Sommer 2021 dm in die Markthalle einziehen.