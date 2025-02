FEZ machen! Zeitreise

Das FEZ-Berlin lädt Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren zu einer spannenden Zeitreise durch mehrere Epochen ein. Die jungen Besucherinnen und Besucher können mit VR-Brillen Dinosaurier sehen, im Mittelalter an Ritterturnieren teilnehmen, in einer 80er-Jahre-Rollschuhdisco tanzen und in der Zukunft Roboter kennenlernen.