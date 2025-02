Musikschul-Konzert: Verstohlen geht der Mond auf

In der neuen Konzertreihe «Zu Gast in der HuBi» zeigen junge Talente der Musikschule Reinickendorf ihr Können. Am 22. Februar 2025 erklingen dann romantische Lieder in der Humboldt-Bibliothek. Das Konzert ist Teil einer regelmäßigen Kooperation zwischen Musikschule und Bibliothek, bei der verschiedene Ensembles abwechselnd auftreten.