Kindertheaterfestival "Winterzauber"

Mit "Winterzauber" wird erstmals ein Kindertheaterfestival in Reinickendorf veranstaltet. Die präsentierten Theaterstücke bieten eine große Bandbreite an Themen und richten sich an Familien mit Kindern von zwei bis elf Jahren. Zu sehen sind zeitgemäße Interpretationen klassischer Märchen, besondere visuelle Darbietungen oder Abenteuergeschichten. Neben weniger bekannten Geschichten werden Klassiker wie Frau Holle oder der Froschkönig auf die Bühne gebracht.