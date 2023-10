Ein eigenes Museum bauen

Familien und Kinder nehmen in einem Workshop das Gebäude der Neuen Nationalgalerie unter die Lupe. Als Raumpionierinnen und Raumpioniere schauen sie sich an, wie es von innen und von außen aussieht, was neu und was alt ist. Sie vermessen, notieren und zeichnen. Am Ende baut jede und jeder sein eigenes Museum und entscheidet, was es darin zu entdecken gibt.