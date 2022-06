Eröffnungsfest "Kinder-Garten“ im Flussbad Garten

Beim Eröffnungsfest des "Kinder-Garten“ im Flussbad Garten gibt es nicht nur ein abwechslungsreiches Live-Programm, sondern auch gleich Planschbecken zur Abkühlung.

Wenn es in der Stadt so richtig heiß ist, gibt es nichts Besseres, als eine Abkühlung. Gut, dass am 10. Juli der „Kinder-Garten“ im Flussbad Garten eröffnet wird. Neben einem bunten und interaktiven Programm für die ganze Familie mit Live-Musik und Tanz – und Mitsingmöglichkeiten, werden Planschbecken aufgestellt. An heißen Tagen sorgen die dann täglich bis zum 21. August für Abkühlung.