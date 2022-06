Beim Kinder- und Jugendbuchfestival Buch Berlin Kids im FEZ können kleine und große Kinder in die Welt der Bücher eintauchen.

Das Kinder- und Jugendbuchfestival Buch Berlin Kids möchte mit einem abwechslungsreichen Programm große und kleine Kinder kreativ an die Welt der Bücher heranführen. Neben Lesungen, unter anderem mit bekannten Autorinnen und Autoren wie Anna Böhm („Emmi & Einschwein“) oder Boris Pfeiffer ("Die ??? Kids"), werden Workshops rund ums Buch, das Geschichtenerzählen und Kreativsein angeboten. Insgesamt 25 Kinderbuchverlage und weitere Autor:innen, Illustrator:innen und andere Austeller:innen präsentieren das vielfältige Programm. Am Donnerstag und Freitag bieten sich Besuche der Buch Berlin Kids für Berliner und Brandenburger Schulklassen an, am Samstag und Sonntag für Familien.