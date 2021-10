Weihnachtszug der BVG

In Berlin ist alles möglich, sogar eine gemeinsame U-Bahnfahrt mit dem Weihnachtsmann!

Rund 95 Minuten dauert die weihnachtliche U-Bahnfahrt. Start und Ziel ist der U-Bahnhof Alexanderplatz. Der festlich geschmückte Zug fährt in diesem Jahr der U-Bahnlinie 5 bis zum Bahnhof Biesdorf-Süd, wo er eine Fotopause vor dem Rückweg einlegt. Die Fahrten finden an allen Adventswochenenden zweimal pro Tag statt.

