Polylino: Kinderbücher online lesen

Während des Lockdowns können Kinder und Eltern den Online-Kinderbuchservice von Polylino kostenlos und uneingeschränkt nutzen.

Normalerweise ist die schwedische Online-Plattform nur für Kitas, Vor- und Grundschulen zugänglich, doch in der Corona-Pandemie macht Polylino eine Ausnahme. Die App ermöglicht Kindern den Zugriff auf über 350 Bilderbücher, eingelesen in mehr als 50 Sprachen. So fällt das Lesen lernen zu Hause gar nicht mehr schwer.