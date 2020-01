Bye bye Tristan: Abschiedsparty für T.rex Tristan Otto

Der beliebteste Dino Berlins, T.rex Tristan Otto, verlässt das Museum für Kommunikation nach über vier Jahren. Doch nicht ohne Party! Der Abschied des Originalskeletts wird gebührend gefeiert.

Beim Abschiedswochenende dreht sich alles um den beliebten Dino. Besucher können Livespeaker mit Fragen zu Tristan Otto löschern oder ihr Wissen über Dinosaurier in einem Quiz beweisen. Weitere Programmpunkte werden in Kürze bekannt gegeben.



Nach der Party wird das Skelett von Tristan Otto ca. zwei Wochen lang abgebaut, bevor es sich auf die Reise ins Ausland macht. In Kopenhagen wird es ein Jahr lang zu sehen sein. Auf lange Sicht soll Tristan Otto jedoch zurück nach Berlin kommen.