Erzählstunden in der Jurte

Samstag, den 05. Okt 2019: Der Däumling

Samstag, den 19. Okt 2019: Die wunderbare Flöte

Mittwoch, den 23. Okt 2019: Lommel und der Fuchs

Mittwoch, den 30. Okt 2019: Die Wassernixe

Samstag, den 02. Nov 2019: Von Schleiern und Tüchern

Mittwoch, den 06. Nov 2019: Krümchen

Mittwoch, den 13. Nov 2019: Das Schneekind

Samstag, den 16. Nov 2019: Der Wolf mit dem eisernen Kopf

Mittwoch, den 27. Nov 2019: Leinwandhemdchen-Strohhütchen

Samstag, den 30. Nov 2019: Iwan und der graue Wolf

Mittwoch, den 04. Dez 2019: Schneeweißchen und Rosenrot

Mittwoch, den 11. Dez 2019: Häschen und die Rübe

Samstag, den 14. Dez 2019: Das verwunschene Schloss

Mittwoch, den 18. Dez 2019: Die Fünf im Handschuh

An insgesamt 14 Terminen werden bis Dezember 2019 in der Jurte Märchen vorgetragen:Die Termine für 2020 werden in Kürze bekannt gegeben.