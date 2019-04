Berliner Kindercircus Festival

Der erste Teil des 33. Berliner Kinderzirkus Festivals findet in der UFA-Fabrik statt.

In der UFA-Fabrik geht es am Wochenende vom 10. bis 12. Mai 2019 wild zu. Bereits zum 33. Mal wird der Berliner Kinderzirkus veranstaltet. Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen beim bunten Trubel mitzumachen. Breakdancer, Tänzerinnen, Clowns, Jongleure und Akrobaten begeistern mit ihren Kunststücken.

