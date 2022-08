Bei «Lesen im Park» können Kinder zwischen 5 und 10 Jahren in ganz Berlin spannenden Geschichten aus Kinderbüchern lauschen.

Die Literaturveranstaltung findet bereits zum 26. Mal in der Hauptstadt statt. In Bibliotheken, Parkanlagen und auf Spielplätzen wird aus einer Auswahl der besten Kinder- und Jugendbücher vorgelesen. Ein Fokus liegt auf Bilderbüchern, die beim Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert waren oder preisgekrönt wurden. Nicht fehlen dürfen natürlich auch beliebte Klassiker der Kinderliteratur. Oft wird rund im die Lesungen ein ergänzendes Programm angeboten. Rund 25 Bibliotheken nehmen in diesem Jahr teil.