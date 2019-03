Weltspieltag am Alexanderplatz

Der Berliner Alexanderplatz wird an diesen Tagen den Kindern gehören. In der Woche des Internationalen Kindertags findet mit dem Weltspieltag rund um den Brunnen der Freundschaft ein großes Familienfest statt.

Mit über 100 Attraktionen und Angeboten verwandelt sich der Alexanderplatz in einen großen Spielplatz, mit Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie. 2015 hatte der ADAC ein Verkehrssicherheitsareal mit Fahrradparcours, Hubschrauber Hüpfburg und Mobilitätsquiz am Glücksrad aufgebaut. Weitere Partner des Weltspieltages am Alex waren Lego, Big Bobby Car, Ravensburger, Kett Car und Alba Berlin. Auch in diesem Jahr können sich die Kids auf Theo Tintenklecks, Benjamin Blümchen und Biene Maja freuen. Das Motto des Deutschen Kinderhilfswerkes für den Weltspieltag am 28. Mai 2019 ist: «Zeit zu(m) Spielen!».