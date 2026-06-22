Frauen in der Wissenschaft kennenlernen

27. bis 28. Juni 2026

Wissenschaftlerin

© dpa

In den Bereichen Wissenschaft und Technik haben immer schon Frauen gearbeitet. Dennoch sind die Namen von Forscherinnen kaum bekannt. Anhand von Experimenten im Deutschen Technikmuseum erfahren Kinder, woran sie geforscht haben.

Familien und Kinder ab acht Jahren beschäftigen sich im Deutschen Technikmuseum mit der Arbeit von Frauen in der Wissenschaft. Sie lernen Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen kennen. Anhand von Experimenten erfahren die Teilnehmer:innen, woran diese geforscht haben.

Auf einen Blick

Vorführung
Frauen, die Wissen schaffen
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
27. Juni 2026
Ende
28. Juni 2026
Kurszeiten
Samstag jeweils um 14 Uhr und 15:30 Uhr, Sonntag um 12:30 Uhr, 14 Uhr und 15:30 Uhr, Dauer etwa 20 Minuten
Eintritt
kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren

Deutsches Technikmuseum

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Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

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Aktualisierung: 22. Juni 2026