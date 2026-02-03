Fasching im Fez-Berlin

Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren feiern im Fez-Berlin die fünfte Jahreszeit. Die Besucherinnen und Besucher können ihr Lieblingskostüm anziehen oder eine passende Verkleidung im Fez-Kostümfundus entdecken. An der Schminkstation lassen sie sich anschließend als Figur ihrer Wahl gestalten. Außerdem gibt es verschiedene Angebote wie Bastel- und Kreativstationen, den Tukluk-Bauplatz oder den Bewegungsparcours. Einer der Höhepunkte ist die glitzerfunkelnde Faschingsdisko.