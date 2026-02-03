Fasching im Fez-Berlin

14. bis 15. Februar 2026

Kinderschminken (2)

© dpa

Verkleiden, Kinderschminken, Bastel- und Kreativstationen sowie eine glitzerfunkelnde Disko gibt es zum Fasching im Fez-Berlin.

Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren feiern im Fez-Berlin die fünfte Jahreszeit. Die Besucherinnen und Besucher können ihr Lieblingskostüm anziehen oder eine passende Verkleidung im Fez-Kostümfundus entdecken. An der Schminkstation lassen sie sich anschließend als Figur ihrer Wahl gestalten. Außerdem gibt es verschiedene Angebote wie Bastel- und Kreativstationen, den Tukluk-Bauplatz oder den Bewegungsparcours. Einer der Höhepunkte ist die glitzerfunkelnde Faschingsdisko.

Veranstaltung
Einfach Fasching
Location
FEZ-Berlin
Beginn
14. Februar 2026
Ende
15. Februar 2026
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr
Eintritt
4,50 Euro, 4 Euro pro Person für Familien ab 2 Personen
Infos und Tickets
www.fez-berlin.de

Fez-Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. Februar 2026