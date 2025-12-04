Jazz in der Alten Feuerwache

Die Alte Feuerwache in Friedrichshain verwandelt sich jeden zweiten Donnerstag in einen Jazz-Hotspot.

Der Jazz-Abend im Kulturhaus Alte Feuerwache beginnt immer mit einem einstündigen Konzert von verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Danach startet die offene Jam-Session, bei der alle zum Mitmachen oder Zuhören eingeladen sind. Die gemütliche Studiobühne bietet Platz für rund 100 Gäste, ist professionell ausgestattet und barrierefrei zugänglich.

Auf einen Blick

Termine
Jeden zweiten Donnerstag
Uhrzeit
20 Uhr
Location
Kulturhaus Alte Feuerwache
Barrierefrei
barrierefreier Aufzug ist vorhanden
Eintritt
kostenlos
Programm
www.alte-feuerwache-friedrichshain.de

Alte Feuerwache

Adresse
Marchlewskistraße 6
10243 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 4. Dezember 2025