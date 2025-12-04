Jazz in der Alten Feuerwache

Der Jazz-Abend im Kulturhaus Alte Feuerwache beginnt immer mit einem einstündigen Konzert von verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Danach startet die offene Jam-Session, bei der alle zum Mitmachen oder Zuhören eingeladen sind. Die gemütliche Studiobühne bietet Platz für rund 100 Gäste, ist professionell ausgestattet und barrierefrei zugänglich.