Jazz in der Alten Feuerwache

Jazzhauptstadt Berlin
Berlin ist eine Jazz-Stadt! Hier gibt es ausführliche Infos über Kneipen, Events, Festivals...and all that Jazz. mehr
Die Alte Feuerwache in Friedrichshain verwandelt sich jeden zweiten Donnerstag in einen Jazz-Hotspot.
Der Jazz-Abend im Kulturhaus Alte Feuerwache beginnt immer mit einem einstündigen Konzert von verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Danach startet die offene Jam-Session, bei der alle zum Mitmachen oder Zuhören eingeladen sind. Die gemütliche Studiobühne bietet Platz für rund 100 Gäste, ist professionell ausgestattet und barrierefrei zugänglich.
