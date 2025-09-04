Donau115 hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe der Berliner Jazzszene entwickelt. Die Location setzt auf mutiges, experimentelles Programm, das regelmäßig Talente ebenso wie internationale Musikerinnen und Musiker auf die Bühne bringt. Fast jeden Abend gibt es Konzerte, die über klassischen Jazz hinausgehen. Der kleine Raum schafft eine besondere Nähe zwischen Publikum und Künstler, wodurch jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis wird.