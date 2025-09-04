Donau 115

Mikrofon

Ein Besuch im Donau115 in Neukölln verspricht großartige Konzerte in intimer Atmosphäre.

Donau115 hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe der Berliner Jazzszene entwickelt. Die Location setzt auf mutiges, experimentelles Programm, das regelmäßig Talente ebenso wie internationale Musikerinnen und Musiker auf die Bühne bringt. Fast jeden Abend gibt es Konzerte, die über klassischen Jazz hinausgehen. Der kleine Raum schafft eine besondere Nähe zwischen Publikum und Künstler, wodurch jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis wird.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag ab 19:30 Uhr
Barrierefrei
Nicht bekannt
Programm
www.donau115.de

Donau 115

Adresse
Donaustraße 115
12043 Berlin

Verkehrsanbindungen

