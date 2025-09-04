Yorckschlösschen

Jazzmusik

Symbolbild

© dpa

Das Yorckschlösschen in Kreuzberg ist eine feste Größe für Jazz und Blues mit echter Kiezverbundenheit.

Das Yorckschlösschen in Kreuzberg zählt zu den traditionsreichsten Orten für Jazzkultur in Berlin. Seit über 120 Jahren besteht es unter gleichem Namen und hat sich von einer bürgerlichen Eckkneipe in den 60er-Jahren zu einem lebendigen Künstlertreff und fester Kiezinstitution entwickelt. Heute stehen hier jeden Mittwoch bis Samstag Jazz, Blues, Soul, Swing und Funk auf dem Programm. Wer die Konzerte erleben möchte, sollte besser früh erscheinen.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag ab 18 Uhr
Barrierefrei
Nicht bekannt
Programm
www.yorckschloesschen.de

Yorckschlösschen

Adresse
Yorckstraße 15
10965 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 4. September 2025