Das Yorckschlösschen in Kreuzberg zählt zu den traditionsreichsten Orten für Jazzkultur in Berlin. Seit über 120 Jahren besteht es unter gleichem Namen und hat sich von einer bürgerlichen Eckkneipe in den 60er-Jahren zu einem lebendigen Künstlertreff und fester Kiezinstitution entwickelt. Heute stehen hier jeden Mittwoch bis Samstag Jazz, Blues, Soul, Swing und Funk auf dem Programm. Wer die Konzerte erleben möchte, sollte besser früh erscheinen.