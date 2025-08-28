Loci Loft

Discokugel

Schick, modern, jazzig.

Der Name ist Programm. Das große offene und schicke Backsteingebäude lädt zum Chillen und Feiern ein. Dazu passend ist auch die Musik entspannt: Jazz, Soul und Swing sind hier Programm. Weiterhin kann man es sich auf der Sommerterrasse gemütlich machen.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten
Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr
Barrierefrei
Nicht bekannt
Programm
www.loci-loft.de

Adresse
Oraniendamm 72
13469 Berlin

Verkehrsanbindungen

