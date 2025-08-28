Zig Zag Jazzclub

Hat jemand Jazz gesagt? Der Zig Zag Jazzclub in Schöneberg lockt mit Livemusik an fünf Tagen pro Woche.

Gemütliche Atmosphäre, warmes Licht und gute Drinks: Der Zig Zag Jazzclub lockt mit stilvollem Ambiente. Doch vor allem mit Musik: Ob Ethno-Jazz, Jazz Funk, Gypsy Jazz, Latin Jazz, Swing, Fusion, Groove Jazz oder klassischer Oldtime Jazz - Jazzliebhaber:innen kommen im Zig Zag voll auf ihre Kosten.

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag von 20 bis 24 Uhr
Hauptstraße 89
12159 Berlin

