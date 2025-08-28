© dpa
Jazzed up Jam Session im Zig Zag
Spontane Wunder und bekannte Tunes gibt es jeden Dienstag im Zig Zag Club in Schöneberg. mehr
Hat jemand Jazz gesagt? Der Zig Zag Jazzclub in Schöneberg lockt mit Livemusik an fünf Tagen pro Woche.
Gemütliche Atmosphäre, warmes Licht und gute Drinks: Der Zig Zag Jazzclub lockt mit stilvollem Ambiente. Doch vor allem mit Musik: Ob Ethno-Jazz, Jazz Funk, Gypsy Jazz, Latin Jazz, Swing, Fusion, Groove Jazz oder klassischer Oldtime Jazz - Jazzliebhaber:innen kommen im Zig Zag voll auf ihre Kosten.
