Gemütliche Atmosphäre, warmes Licht und gute Drinks: Der Zig Zag Jazzclub lockt mit stilvollem Ambiente. Doch vor allem mit Musik: Ob Ethno-Jazz, Jazz Funk, Gypsy Jazz, Latin Jazz, Swing, Fusion, Groove Jazz oder klassischer Oldtime Jazz - Jazzliebhaber:innen kommen im Zig Zag voll auf ihre Kosten.